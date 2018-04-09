رد فعل صادم لفتاة قبلها زميلها أثناء الرقص

متابعات(صدى):

تعرض صبي لموقف مٌحرج ، عقب أن حاول تقبيل زميلته أثناء التدريب على الرقص معها .

حيث عندما كان الصبي يتدرب مع الفتاة على الرقص داخل الصالة، ووأثناء ذلك قام بتقبيلها لتصاب الأخيرة بالصدمة وتتركه وتركض بعيدا عنه ، وسط دهشة الصبي من ردة فعلها الغير متوقعة .