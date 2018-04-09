رد فعل صادم لفتاة قبلها زميلها أثناء الرقص
تعرض صبي لموقف مٌحرج ، عقب أن حاول تقبيل زميلته أثناء التدريب على الرقص معها .
حيث عندما كان الصبي يتدرب مع الفتاة على الرقص داخل الصالة، ووأثناء ذلك قام بتقبيلها لتصاب الأخيرة بالصدمة وتتركه وتركض بعيدا عنه ، وسط دهشة الصبي من ردة فعلها الغير متوقعة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45341 ] نشر منذ 1 ساعة
ليه .. هذي غريبه عليكم يعني ..؟
رااايق[ عدد التعليقات: 4426 ] نشر منذ 1 ساعة
أولاً * عيب عليك يا غلام *!!!!!!!!!!!!!
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ثانياً يمكن ريحه بوئك فسيخ بالثوم المركز * ههههههههههههههههههههههههههه