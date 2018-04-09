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رد فعل صادم لفتاة قبلها زميلها أثناء الرقص

رد فعل صادم لفتاة قبلها زميلها أثناء الرقص
متابعات(صدى):

تعرض صبي لموقف مٌحرج ، عقب أن حاول تقبيل زميلته أثناء التدريب على الرقص معها .

حيث عندما كان الصبي يتدرب مع الفتاة على الرقص داخل الصالة، ووأثناء ذلك قام بتقبيلها لتصاب الأخيرة بالصدمة وتتركه وتركض بعيدا عنه ، وسط دهشة الصبي من ردة فعلها الغير متوقعة .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 45341 ] نشر منذ 1 ساعة

ليه .. هذي غريبه عليكم يعني ..؟

[ عدد التعليقات: 4426 ] نشر منذ 1 ساعة

أولاً * عيب عليك يا غلام *!!!!!!!!!!!!!
*
ثانياً يمكن ريحه بوئك فسيخ بالثوم المركز * ههههههههههههههههههههههههههه

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