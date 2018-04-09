” الصحة ” تكشف حقائق هامة حول مرض ” الجرب “

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عدة حقائق هامة حول مرض ” الجرب ” ، حيث أوضحت أنه مرض جلدي تسببه حشرة لا تُرى بالعين المجردة، تسمى ” الدودة الدبوسية ” .

وحددت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، طرق انتشار مرض ” الجرب ” ، حيث يكثر انتشاره في الأماكن المزدحمة مثل: المدارس ورياض الأطفال وغيرها، ويصيب جميع الفئات العمرية من الجنسين، لافتة إلى أن ” الجرب ” يعد من الأمراض سريعة الانتشار.

وذكرت ” الصحة ” طرق انتقال العدوة بـ ” الجرب ” كما يلي:

1- التلامس والإتصال المباشر بجلد الشخص المصاب لفترة طويلة.

2- استعمال أدوات وأغراض الشخص المصاب كالملابس الملوثة والأغطية والمنشفة.

فيما أشارت الوزارة، إلى فترة حضانة المرض، حيث تظهر الأعراض بعد انقضاء فترة الحضانة والتي تتراوح بين (4 – 6) أسابيع، فيما يمكن أن ينشر الشخص المصاب مرض الجرب في فترة الحضانة، حتى لو لم يكن لديه أعراض يشعر بها.

جدير بالذكر، أن ” صحة مكة ” ، كانت قد سجلت 2156 حالة مؤكدة ومشتبهة بمرض الجرب وعلاجها منذ بدء ظهوره بمكة، و65% منها من الجالية البرماوية.

