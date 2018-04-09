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النيابة العامة توجه رسالة تحذيرية للجهات التنفيذية بشأن القضايا

النيابة العامة توجه رسالة تحذيرية للجهات التنفيذية بشأن القضايا
عادل الحربي(صدى):

أشارت النيابة العامة، اليوم الأثنين، إلى أنها الجهة المعنية بجميع القضايا الجنائية.

وجاء توضيح النيابة؛ على خلفية ما تم تداوله الأيام الماضية حول عدد من القضايا الجنائية، مضيفة أن تلك القضايا هي من صميم اختصاص النيابة العامة بموجب الأنظمة والتعليمات.

وقالت أنها الجهة المعنية بجميع القضايا الجنائية في مرحلة جمع الأدلة وتحليلها والتحقيق والادعاء، ولا يحق لأي من الجهات أو الأفراد التدخل أو التصريح بشأنها سوى النيابة العامة.


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