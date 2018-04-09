نجوى كرم ترد على متهميها باستخدام الفوتوشوب في صورها

أماني الغامدي(صدى):

خرجت النجمة نجوى كرم، عن صمتها وردت على كل من يتهمها باستمرار على أنها تستخدم برنامج الفوتوشوب لتصغير حجم خصرها وجسدها الممشوق ومؤخرا وجهها.

ونشرت نجوى صورة للحائط الّذي التقطت أمامه الصورة التي كانت محط جدل، مؤكدة أنّ الحيط مصمم على شكل مموج، وبأنها لا تخجل من انتفاخ وجهها نتيجة حقن الفيلر التي طبقتها عليه للاهتمام بجمالها.

وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: ” افتكرتو ملعوب بالصورة، هيدا الديزاين بمطار لبنان، وشو ممكن نزغزغ بالمزغزغ؟ ” .

