الهلال ينهي صراع التجديد لعطيف

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن وصول إدارة الهلال إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد للاعب عبدالله عطيف.

وقالت المصادر إن الهلال سيجدد عقد اللاعب؛ عقب الاتفاق مع وكيله شقيقه عبده عطيف على كافة الأمور التي تخص التجديد معه.

وكان اللاعب تحدث أمس الأول حول رغبته في التجديد؛ حيث لم يكن على دراية بانتهاء وكيله من الاتفاق مع الزعيم ، بالإضافة لعدم رغبة الإدارة الهلالية في الحديث مع اللاعب شخصياً؛ ليكون أكثر تركيزًا في المباريات المتبقية.

ومن المقرر أن يتم التوقيع والإعلان بشكل رسمي عن التجديد؛ خلال الأسبوع الحالي.