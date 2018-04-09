” موانئ ” تنفذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام الوكلاء الملاحيين بإجراءاتها

عادل الحربي(صدى):

نفذ أعضاء فريق التفتيش بالهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” اليوم، جولات ميدانية تفتيشية لعدد من الوكلاء الملاحيين بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، للتأكد من تطبيقهم لما جاء بالتعاميم الصادرة عن الهيئة.

وتهدف الزيارات التفتيشية, للتأكد من التزام الوكلاء الملاحيين بتحصيل أجور المناولة حسب التعرفة المعلنة وعدم تأخيرهم إذن التسليم وبوليصة الشحن، وغيرها من الإجراءات الواردة بالتعاميم الصادرة.

وستقوم ” موانئ “, بتطبيق العقوبات في حق الوكلاء الملاحيين غير الملتزمين، وكذلك في حال رفض الوكيل إجراء التفتيش على سجلاته، وسيتم مخالفته بغرامة مالية تصل إلى (50،000 ريال) .

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ, تقوم بجولات تفتيشية على عموم الموانئ السعودية بشكل دوري من خلال مراجعة الفواتير التي تم تصديرها من قبل الوكلاء الملاحيين؛ للتأكد من المبالغ الملاحية المحصلة والخدمات المقدمة، بهدف المحافظة على مستوى أداء عالٍ لأعمال الوكالات الملاحية في موانئ المملكة.