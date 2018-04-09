فيديو يوثق تعرض عهد التميمي للتحرش والتهديد أثناء استجوابها

القدس المحتلة(صدى):

نشرت عائلة أيقونة المقاومة الفلسطينية، عهد التميمي، مقطع فيديو يؤكد تحرش المحققان الإسرائيليان بالطفلة البالغة 16 عاماً من العمر أثناء التحقيق.

وأظهر المقطع، أحد المحققين وهو يعلق على جسدها وبشرتها الفاتحة ولون عينيها ويهددها باعتقال أشخاص آخرين من عائلتها ما لم تعترف بجرائم إرهابية لم تفعلها، واصفاً إياها بـ ” الملائكيتين ” ، والآخر يقترب منها كثيراً.

كما بيّن المقطع الذي استمر لـ90 ثانية، عهد التميمي وهي تلتزم الصمت ولم تعلق أو تبين أي تعبيرات على وجهها أثناء التحقيق،

ويذكر أن الفيديو كان قد تم تصويره يوم 26 ديسمبر الماضي، وموجود في ملف الدفاع عند تقديم لائحة الاتهام.

وتقضي ” التميمي ” عقوبة السجن ثمانية أشهر، بموجب اتفاق على إقرار بالذنب، وذلك على خلفية صفعها وركلها جنديين إسرائيليين خارج منزلها بالضفة الغربية.