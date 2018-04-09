قبل قدومه للأهلي.. إعارة عبد الله السعيد لنادي فنلندي

نواف السالم(صدى):

أعار نادي الأهلي المصري، لاعبه عبد الله السعيد لمدة 60 يومًا إلى نادى كوبيون بالوسورا الفنلندى، قبل قدومه إلى دوري المحترفين.

ووصل السعيد إلى فنلندا خلال الساعات الماضية؛ للحفاظ على لياقته البدنية؛ استعدادًا للمشاركة مع منتخب مصر فى كاس العالم على أن ينتقل إلى الأهلي بدوري المحترفين مع بداية الموسم المقبل.

وكان الخلاف اشتعل بين الأهلي المصري ولاعبه ؛ على خلفيه توقيعه على عقود انتقال للنادي الزمالك في الوقت الذي كان مرتبطًا فيه بعقد مع القلعة الحمراء.