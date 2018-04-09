لتفادي عقوبة التهرب.. 3 شروط لعمليات الترانزيت لـ ” البضائع العابرة “
أوضحت الجمارك السعودية، للمستهليكن، أن إذا كانت بضائعهم من ضمن البضائع العابرة، فيجب التقيد بالاشتراطات اللازمة لعمليات الترانزيت؛ لتفادي عقوبة التهرب والتلاعب.
وذكرت الجمارك، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الاشتراطات تشمل:
– يجب أن يكون بضائع التبغ، ومشتقاته في حاوية مغلقة.
– حصر رخصة التخليص الجمركي للترانزيت، على المؤسسات والشركات.
– تقديم ضمان مالي، يغطي كامل قيمة البضائع وقيمة الرسوم، الجمركية والضريبية.
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