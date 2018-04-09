حسام حبيب يترك شيرين بعد يوم واحد من زواجهما

أماني الغامدي(صدى):

اضطر المغني المصري حسام حبيب إلى ترك زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب في اليوم التالي من زفافهما، والسفر لمدينة العين السخنة بسبب التزامه باحياء حفلة أضواء المدينة ببورتو السخنة.

حيث أحيا حبيب الحفل بحضور عدد كبير من قيادات الإذاعة والتلفزيون ومحافظ السويس، وقام بالتنظيم وليد منصور، وبدا في غاية السعادة والعفوية على المسرح وارتدى ملابس ” كاجوال ” وغنى مجموعة كبيرة من أغانيه.

يٌشار إلى أن الفنان حسام حبيب والفنانة شيرين أحتلا بزفافهما السبت الماضب بفيلا العريس وسط العائلة وعدد من النجوم والفنانين .