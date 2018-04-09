” التخصصات الصحية ” تضع حدا للاعتداءات على الممارسين الصحيين

علي القحطاني(صدى):

تسعى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى حماية الممارسين الصحيين من الاعتداء، وذلك بإطلاق حملة توعوية لبرنامج ينطلق مطلع مايو المقبل، وذلك تحت شعار ” تحمينا نحميك ” .

وأوضحت الهيئة أن الحملة تهدف إلى تقديم الدعم القانوني للممارس الصحي في حالات التعدي عليه لفظياً أو جسدياً خلال عمله، مشيرة إلى أن هذه الخدمة اختيارية في إطار خدمة الممارسين الصحيين وتوفير الدعم والمساندة لأداء مهامهم الإنسانية على أكمل وجه وتوعية المجتمع بأهمية ما يقومون به من أدوار إنسانية.

وأشارت إلى أن الممارسين الصحيين المنتسبين للهيئة، يجدون صعوبة في إيجاد من يقدم لهم الدعم القانوني بالشكل المناسب، لافتة أن هذا الأمر يدفع الهيئة إلى تبني هذا الدور وتقديم هذه الخدمة عبر الحملة.

ولفتت إلى أن متطلبات الحملة تتمثل في أن يكون ممارساً صحياً مصنفاً لدى الهيئة، و تعرَّض لحالة إساءة لفظية أو جسدية خلال تأدية عمله، على أن يتقدم بطلب إلى البرنامج عبر التحدث مع مسؤول من الفريق القانوني عبر الرقم الموحد للهيئة، أو من خلال البوابة الإلكترونية لها.