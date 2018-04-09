تسجيل أول حالة ” جرب ” في عفيف

عادل الحربي(صدى):

شهدت مستشفى محافظة عفيف العام، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة لمرض الجرب لمواطن في العقد الرابع من عمره تقريبًا، حيث عاوده المرض بعد أن تم اكتشافه وعلاجه قبل عدة أشهر، لكنه لم يلتزم بالعلاج، تم إدخاله التنويم اليوم، لإجراء المزيد من الفحوص وإعطائه العلاج اللازم.

من جانبه، كشف سعد القحطاني، مدير إدارة العلاقات والإعلام الصحي بصحة الرياض، أن مستشفى عفيف، استقبل حالة واحدة لمواطن، وتم التعامل معه بالطرق السليمة، لافتًا إلى أن المريض كان قد راجع المستشفى منذ 6 أشهر وأعطي العلاج اللازم حينها ، ولكنه لم يلتزم به.

وأوضح ” القحطاني ” ، أن ما يتم تسجيله في مناطق مختلفة من حالات ” جرب ” ، فهذا معدل معتاد لحالات الجرب في المجتمع والمرض، مؤكدًا أنه موجود في جميع دول العالم منذ فترة طويلة، وهو ينتقل من شخص لآخر عن طريق الملامسة اللصيقة، أو عن طريق استخدام المناشف أو الشراشف والملابس الداخلية.

فيما أكد ” القحطاني ” ، على أهمية علاج المريض ومخالطيه، فضلًا عن غسل الملابس الداخلية والشراشف والمناشف بشكل دوري في درجة حرارة عالية تفوق 60 درجة مئوية، ومن ثم تجفيفها تحت أشعة الشمس أو استخدام النشافة بدرجة حرارة عالية.