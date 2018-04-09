صلاح يواصل حصد الجوائز الفردية في ليفربول

طلال الغامدي(صدى):

حصل المحترف المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب لشهر مارس للشهر الثاني على التوالي.

واحتفل ليفربول بنجمه المصري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” ، قائلًا :” محمد صلاح يفوز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر مارس.. تهانينا “.

و حصل النجم المصرى على 80% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء الذى طرحته رابطة اللاعبين المحترفين لإختيار اللاعب الأفضل فى شهر مارس.

وتوج صلاح بتك الجائزة ” 3 مرات ” ، فى أشهر نوفمبر وديسمبر وفبراير الماضية، قبل أن يفوز بها للمرة الرابعة اليوم الاثنين.