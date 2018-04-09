صلاح يواصل حصد الجوائز الفردية في ليفربول
حصل المحترف المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب لشهر مارس للشهر الثاني على التوالي.
واحتفل ليفربول بنجمه المصري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” ، قائلًا :” محمد صلاح يفوز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر مارس.. تهانينا “.
و حصل النجم المصرى على 80% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء الذى طرحته رابطة اللاعبين المحترفين لإختيار اللاعب الأفضل فى شهر مارس.
وتوج صلاح بتك الجائزة ” 3 مرات ” ، فى أشهر نوفمبر وديسمبر وفبراير الماضية، قبل أن يفوز بها للمرة الرابعة اليوم الاثنين.
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