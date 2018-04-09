بالفيديو.. السومة وكيال في طريقهما لمقابلة تركي آل الشيخ

ماجد الأشرم(صدى):

رافق نائب رئيس النادي الأهلي، طارق كيال، المهاجم السوري عمر السومة؛ لحضور اجتماع رئيس هيئة الرياضة العامة تركي آل الشيخ.

ويسعى كيال وإدارة الأهلي لحل أزمة السومة الاخيرة التي اندلعت؛ على خلفية سوء المعاملة التي يتلاقها من المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف.

واشتعل الصراع بين اللاعب والمدرب الأوكراني، في المباراة الأخيرة أمام الهلال عندما تم استبداله في الدقيقة 70 من عمر المباراة الحاسمة.