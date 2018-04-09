بالفيديو.. السومة وكيال في طريقهما لمقابلة تركي آل الشيخ
رافق نائب رئيس النادي الأهلي، طارق كيال، المهاجم السوري عمر السومة؛ لحضور اجتماع رئيس هيئة الرياضة العامة تركي آل الشيخ.
ويسعى كيال وإدارة الأهلي لحل أزمة السومة الاخيرة التي اندلعت؛ على خلفية سوء المعاملة التي يتلاقها من المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف.
واشتعل الصراع بين اللاعب والمدرب الأوكراني، في المباراة الأخيرة أمام الهلال عندما تم استبداله في الدقيقة 70 من عمر المباراة الحاسمة.
ابو راكان HD[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 42 دقيقة
اين عدالة المنافسه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
معالي المستشار حل ازمتهم بعد نهاية الدوري
مشاكلهم من صالح الانديه الاخرى
الهلال مصدر سعاده
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 297 ] نشر منذ 37 دقيقة
إنشاء الله خير.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8359 ] نشر منذ 35 دقيقة
حلهاالآمير منصور لا تقولون ال الشيخ وكيال كذبه ابريل انشهد اشوى ماقد انتهى😊😂
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 726 ] نشر منذ 32 دقيقة
واشتعل الصراع بين اللاعب والمدرب الأوكراني، في المباراة الأخيرة أمام الهلال عندما تم استبداله في الدقيقة 70 …. يعني بنهاية المباراة…
طيب يا ابو تحسين هذا مدرب خبرتة بالكوره من يوم كنت بالابتدائي ومن صلاحياته استبدال اي كمخة فلماذا الزعل… ما اقول غير الحمد لله الي رفعني عن متابع الكوره ومساطيلها
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 19 دقيقة
المفروض تركه يلعب لانه في مصلحة الاهلي وجوده في الفريق غريبه يتم استبداله في مباراتين وعقده يعتبر من اغلا عقود الاعببن هل هذه مقصوده لتشويه الاعب ام انها يد خفيه تريد الفوز للسنافر على حساب الاهلي
أحمد[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 17 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههه والله يمشون المدرب لعيون السومة
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1033 ] نشر منذ 12 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2275 ] نشر منذ 5 دقائق
السومه طالب فسخ العقد ومسكين كيال مسوي نفسه ان العلاقه مع الاعب تمام والاعب ولا هو معبره