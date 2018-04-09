حرم أمير الباحة تفتتح فعاليات ” تمكين ” بتقنية البنات غدا

إبراهيم الزهراني(صدى):

تفتتح حرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، غداً فعاليات تمكين الذي تنظمه الكلية التقنية للبنات بالباحة، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

وأعربت عميدة الكلية التقنية بالباحة أمل الغامدي، عن شكرها لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه واهتمامه بمختلف البرامج والفعاليات التي تنظمها الكلية، منوهةً برعاية سمو الأميرة سارة للحفل ومشاركة بنات المنطقة هذه الفعالية.

وبينت أن حفل الافتتاح سيتضمن افتتاح المعرض المصاحب وبازار تمكين، وعرض أزياء من إنتاج متدربات الكلية التقنية، إلى جانب تكريم الرعاة والداعمين للفعالية، مفيدةً أن فعالية ” تمكين ” التي تستمر سبعة أيام تتضمن 18 ورشة عمل والعديد من البرامج والأنشطة الأخرى.

من جانبها أفادت منسقة العلاقات العامة والإعلام بالكلية وجدان الغامدي، أن الفعاليات ستستعرض جملة من الأنشطة التي تهم المرأة مثل الماكياج، وصناعة الدمى، وإدارة الأعمال، والطباعة والرسم، إلى جانب مشاركة بعض الفرقة الاستعراضية للأطفال، والأمسيات الشعرية، والفعاليات التراثية للأسر المنتجة وركن الطفل، داعيةً فتيات المنطقة للحضور والمشاركة والاستفادة مما يقدم من فعاليات منوعة.