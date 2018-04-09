بالفيديو.. شاب يضع حبوبا غريبة في مشروب فتاة دون ملاحظتها

متابعات(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، تعرضت امرأة لموقف صادم أثناء التقاطها مقطع فيديو لها ولصديقتها.

وكانت المرأة تمسك مشروبا بيدها خلال حضورها أحد المهرجانات، عندما تسلل شخص ما خلفها واضعا حبوبا غريبة في مشروبها، ونشرت المرأة مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحذير النساء ونصحهم بمراقبة مشروباتهم.