بالفيديو.. شاب يضع حبوبا غريبة في مشروب فتاة دون ملاحظتها
في واقعة غريبة من نوعها، تعرضت امرأة لموقف صادم أثناء التقاطها مقطع فيديو لها ولصديقتها.
وكانت المرأة تمسك مشروبا بيدها خلال حضورها أحد المهرجانات، عندما تسلل شخص ما خلفها واضعا حبوبا غريبة في مشروبها، ونشرت المرأة مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحذير النساء ونصحهم بمراقبة مشروباتهم.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2776 ] نشر منذ 46 دقيقة
والله شيء خطير ..ممكن حبوب المحنه ..!!
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3191 ] نشر منذ 37 دقيقة
اسالوا شايب بروحه هو دائم يحذر من المشروبات
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45326 ] نشر منذ 23 دقيقة
فاسد ,,
,, بصراحه ، كلهم فاسدين ,,