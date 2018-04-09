لاعب ينشر صورة لزوجته وهي تغسل قدميه يثير الجدل
أثار لاعب المنتخب التركي لكرة القدم ونجم فريق باشاك شهير التركي أردا طوران، جدلًا واسعًا عقب نشره لصورة لزوجته وهي تغسل قدميه.
وكان اللاعب حصد العديد من التعليقات بتلك الصورة التي نشرها أثناء قيام زوجته أصليهان دوغان بغسل قدميه، حيث علق عليها قائلاً: طبيبتي الفيزيائية الجديدة.
وغضب الجماهير خاصة النساء عقب نشر تلك الصورة، إلا أن اللاعب وزوجته لم يوضحا الأمر حتى الأن.
الحرية[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 40 دقيقة
أولا هي تمسح رجل زوجها وليس أي شخص آخر … ثانياً هذه القدم هي مصدر رزق هذا الزوج وهي من تدر عليه الملايين فوجب الاعتناء بها
abdul[ عدد التعليقات: 1055 ] نشر منذ 34 دقيقة
غسل القدمين وخاصة بالماء المملح ثم دلكهما بزيت الزيتون نوع من الماساج ويمنع التشققات والتيبسات للخف او باطن القدم. اذا هو بيدعكها كامل جسمها، كثير عليها دعك خفّي زوجها؟
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 24 دقيقة
هذه عادات متوارثه في تركيا وفي سوريا
وفلسطين والمغرب تحمم زوجها
والسعوديه تطبخ لزوجها وتقومه للعمل وتسوي حلا له ولأصحابه وتطبخ لضيوف زوجها بستمرار وفهمانه
أحمد[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 10 دقائق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ياريتنا مكانه والله <3
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45326 ] نشر منذ 4 دقائق
ايش الغريب ……!!؟