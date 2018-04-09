لاعب ينشر صورة لزوجته وهي تغسل قدميه يثير الجدل

نواف السالم(صدى):

أثار لاعب المنتخب التركي لكرة القدم ونجم فريق باشاك شهير التركي أردا طوران، جدلًا واسعًا عقب نشره لصورة لزوجته وهي تغسل قدميه.

وكان اللاعب حصد العديد من التعليقات بتلك الصورة التي نشرها أثناء قيام زوجته أصليهان دوغان بغسل قدميه، حيث علق عليها قائلاً: طبيبتي الفيزيائية الجديدة.

وغضب الجماهير خاصة النساء عقب نشر تلك الصورة، إلا أن اللاعب وزوجته لم يوضحا الأمر حتى الأن.