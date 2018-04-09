العثور على إحدى زوجات عاهل ” سوازيلاند ” ميتة
عُثر على أحد زوجات عاهل مملكة ” سوازيلاند ” ميتة، يوم الجمعة الماضية، وذلك بعدما وضعت حدًا لحياتها داخل القصر.
ووفقًا لما ذكره مقربيمن قصر المملكة ” سوازيلاند ” ، الصغيرة الواقعة، في جنوب شرق القارة الأفريقية، فإن الراحلة كانت غير سعيدة في حياتها، ودأبت على اللجوء للرسم والعمليات التجميلية؛ لطرد الملل.
ويجدر الإشارة أيضًا، إلى أن الراحلة سنتيني مسانغو، البالغة من العمر 37 عام، كانت تُعاني الاكتئاب، ولم يسمح لها مؤخرًا بحضور جنازة شقيقتها.
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 38 دقيقة
من الحياه اللي عيشها فيها
وليه ماخلاها تحضر جنازه اخيتها ماله حق
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45326 ] نشر منذ 26 دقيقة
الدوام لله ,,
abdul[ عدد التعليقات: 1055 ] نشر منذ 12 دقيقة
غريبة. مع ان شعب السوازلاندي متسامح بل ومولع بطريقة عيش تعدد الزوجات، ومن اهم مصادر السعادة عندهم. صحيح ان قانون البلد يسمح فقط بزوجة واحدة فقط الا ان ان تشريعات القبيلة تسمح بالتعدد طالما الزوج يملك كمية من رؤوس الابقار كمهر للزوجة الجديدة. زعيمهم لدية ٩ نسوان.
abdul[ عدد التعليقات: 1055 ] نشر منذ 10 دقائق
او ٧*