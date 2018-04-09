العثور على إحدى زوجات عاهل ” سوازيلاند ” ميتة

مبابان(صدى):

عُثر على أحد زوجات عاهل مملكة ” سوازيلاند ” ميتة، يوم الجمعة الماضية، وذلك بعدما وضعت حدًا لحياتها داخل القصر.

ووفقًا لما ذكره مقربيمن قصر المملكة ” سوازيلاند ” ، الصغيرة الواقعة، في جنوب شرق القارة الأفريقية، فإن الراحلة كانت غير سعيدة في حياتها، ودأبت على اللجوء للرسم والعمليات التجميلية؛ لطرد الملل.

ويجدر الإشارة أيضًا، إلى أن الراحلة سنتيني مسانغو، البالغة من العمر 37 عام، كانت تُعاني الاكتئاب، ولم يسمح لها مؤخرًا بحضور جنازة شقيقتها.