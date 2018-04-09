حملة لمنع ميسي من اللعب في إسرائيل

ماجد محمد(صدى):

أثارت المباراة المقرر إقامتها بين منتخب الأرجنتين وإسرائيلى في تل أبيب؛ استعدادًا للمونديال، جدلًا واسعًا بين مشجعي التانجو.

وقامت حملة مناهضة للاحتلال الصهيوني، بالأرجنتين، بمناشدة اتحاد الكرة المحلي؛ لإلغاء تلك المباراة الودية .

وخاطبت الحملة اتحاد الكرة الأرجنتيني،لإلغاء المباراة المجدولة في 9 من يونيو المقبل، قبل أقل من أسبوع على انطلاقة مونديال روسيا.

وقامت اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع فلسطين، بالتوقيع على الخطاب الذي تم إرسالة للاتحاد.

وطالبت الحملة بإلغاء اللقاء الذي من المقرر أن يشارك به ميسي نجم برشلونة؛ تضامنا مع قيم الشعب الأرجنتيني تجاه الشعوب ضحايا الظلم والتمييز والإبادة.