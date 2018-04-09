زوجة تستعين بثعبان للتخلص من حماتها

القاهرة(صدى):

تجردت زوجة شاب من الرحمة، واقدمت على قتل حماتها بدس ثعبان في غرفتها على قرار الأفلام السينمائية.

حيث ألقت الشرطة المصرية القبض على إمرأة بتهمة محاولة قتل والدة زوجها للتخلص منها، عقب انتقالها للعيش بمسكنهم.

وتعود الواقعة كما روتها الضحية ” أم الزوج ” في تصريحات لصحف محلية ، أنا زوجت أبني وتكلفت بمصاريفه طوال 10 سنوات بعد زواجه، وكنت لا أبخل عليه بأي شئ أنا ووالده ، فكان حالنا ميسور ولا نحتاج لأحد بل كنا نعطيه نحن من أموالنا .

وتابعت الأم، ولكن شاء القدر أن أفقد زوجي ويموت بسبب المرض، فلم يعد لي دخل سوى بضع مئات الجنيهات التي آخذها كمعاش من الدولة وكنت وحيدة، ولم استطع دفع إيجار الشقة فطردني صاحب العقار ، فذهبت للعيش مع ابني وزوجته في شقته.

واستطردت الأم ، كنت اظن أنني سأجني ما زرعته وما قدمته لهم ولكن زوجة ابني منذ اليوم الأول من انتقالي للسكن معهم وهي تعاملني بطريقة سيئة لتٌجبرني على ترك الشقة ، حتى أنني طوال الـ 6 أشهر كنت كالخادمة لديهم ولم أشتكي إلا أنها لم تكتفي بذلك بل ظلت تفتعل المشاكل بيني وبين ابني ، وطلبت منه الطلاق إذا لم يطردني ولكنه رفض فهددتني بالقتل .

وفي أحد الأيام لٌدغت من ثعبان داخل غرفة نومي ، وساعدني الجيران على الذهاب بسرعة إلى المستشفى وإنقاذي من الموت ، ثم بعد ذلك تأكدت أن زوجة ابني هي من دست ” وضعت ” الثعبان بغرفتي لقتلي .