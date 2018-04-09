مؤتمر دولي عن دور علوم الرياضة في تحقيق رؤية 2030 بجامعة الملك سعود

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدران العمر تنظم كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود وبالشراكة مع معهد إعداد القادة المؤتمر الدولي ” دور علوم الرياضة والنشاط البدني في تحقيق رؤية المملكة 2030 ” وذلك يوم الأربعاء 25/7/1439هـ الموافق 11/4/2018م الساعة التاسعة صباحاً بقاعة الخزامى للمؤتمرات وتستمر فعاليات المؤتمر حتى مساء يوم الخميس 26/7/1439هـ الموافق 12/4/2018م في كل من مقر كلية علوم الرياضة والنشاط البدني والمدينة الجامعية للطالبات، صرح بذلك عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني الدكتور أحمد بن محمد الفاضل.

ويهدف هذا المؤتمر إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في المجال الرياضي، وذلك وفق استراتيجية الكلية المرتبطة بتطوير البحث العلمي، وتسليط الضوء على الواقع الرياضي والصحي للمجتمع السعودية، إضافة الى تبادل الخبرات العلمية والتجارب العملية الناجحة في تطوير منظومة الرياضة السعودية. وهذا المؤتمر يجسد الشراكة مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة بمجالات علوم الرياضة ويعزز ممارسة النشاط البدني والرياضي للفتيات.

يشارك في هذا المؤتمر نخبة من المهتمين بعلوم الرياضة والنشاط البدني على المستوى المحلي والخليجي والعالمي تتقدمهم الأميرة ريما بنت بندر من المملكة العربية السعودية والشيخة الدكتورة حصة آل خليفة من مملكة البحرين والبروفسورة بدرية المطوع من دولة الكويت والبرفسور فائز أبو عريضة من المملكة الأردنية الهاشمية.

ومن الولايات المتحدة الامريكية كل من البرفسور روبرت شنايدر Dr.Robert C . Scheider و البرفسور الفانزو Dr. Alfonso Jimenez ومن المملكة المتحدة البرفسور ماركوس وليامز Dr. Marcus Willems بالإضافة إلى نخبة متميزة من المهتمين بمجال علوم الرياضة والنشاط البدني من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ويشتمل المؤتمر على عدة محاور:

الإدارة الرياضية:

إدارة المؤسسات الرياضية.

التسويق والاستثمار الرياضي.

الإعلام الرياضي.

خصخصة الأندية الرياضية.

المنشآت الرياضية.

الرياضة المجتمعية:

المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية المختلفة

النشاط البدني للترويح والصحة

النشاط البدني والرياضي للفتيات

التربية البدنية:

الاتجاهات الحديثة في تدريس التربية البدنية

التربية البدنية لذوي الاحتياجات الخاصة

تقنيات التعليم في التربية البدنية

التربية البدنية للفتيات

اللياقة البدنية والتغذية:

التغذية للأداء الرياضي

المنشطات الرياضية

اللياقة البدنية للصحة

التدريب الرياضي:

تطوير الأداء الرياضي

تقنيات التدريب

علم النفس الرياضي

علم الاجتماع الرياضي

الإصابات الرياضية

وكذلك تشتمل فعاليات المؤتمر على ورش عمل مقدمة من عدة جهات من ذوي الخبرة في هذا المجال، حيث يقدم معهد إعداد القادة ورشة عمل بعنوان: المعايير السعودية لمدربي اللياقة البدنية وتقدم اللجنة السعودية للمنشطات ورشة عمل بعنوان: المنشطات في المجال الرياضي. ويختتم ورش العمل الاتحاد السعودي للطب الرياضي بورشة عمل عن استخدام اللاصقات الطبية. ويستمر التسجيل للمؤتمر من خلال الرابط التالي:هنا