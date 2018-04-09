اشتعال الصراع بين السومة ولاعب الفيحاء

نواف السالم(صدى):

اشتعل الصراع على صدارة هدافي دوري المحترفين بين اللاعبين بنهاية الجولة قبل الأخيرة من عمر البطولة.

وبشكل خاص اشتد الصراع بين لاعب الاهلي عمر السومة صاحب المركز الثاني، والمتصدر نجم الفيحاء التشيلي روني فرنانديز.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري عن ترتيب الهدافين، والذي جاء كالتالي:

لاعب الفيحاء التشيلي روني فرنانديز: 13 هدفًا.

نجم النادي الأهلي السوري عمر السومة: 11 هدفاً.

وبرصيد 10 أهداف، يتواجد في قائمة هدافي الدوري 3 لاعبين وهم: مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التونسي أحمد العكايشي، نجم النصر، محمد السهلاوي، ونجم فريق القادسية، البرازيلي بيسمارك فيريرا.