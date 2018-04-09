العميد ” المالك ” يوضح حقيقة فتح باب القبول بقوات الطوارئ

حمود العنزي(صدى):

كشف العميد فارس بن منصور المالك، مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه بقوات الطوارئ الخاصة، حقيقة ما تم تداوله بشأن فتح باب القبول لراغبي الالتحاق بقطاع القوة، حيث نفى ذلك، ولفت إلى أنه في حالة الإعلان، سيتم ذلك من خلال وكالة الأنباء السعودية ” واس ” والقنوات والصحف الرسمية، والمواقع الإلكترونية المصرح لها.

حيث قال العميد ” المالك ” : ” غير صحيح ما أشاعه موقع مهتم بأخبار الوظائف، ونخشى على الباحثين عن العمل العناء إلى مراكز قوات الطوارئ الخاصة للبحث والتقديم، بسبب شائعة لا أصل لها، واجتهادات خاطئة وغير مسؤولة ” .

فيما طالب ” المالك “، بتحرّي الدقة قبل النشر، واستقاء المعلومة من مصدرها الصحيح.

تجدر الإشارة، إلى أن موقع مهتم بأخبار الوظائف، كان قد أعلن خبرًا كاذبًا عن فتح باب القبول في قوات الطوارئ الخاصة، لحملة الثانوية العامة برتبة ” جندي ” .