تخصيص أرض بشرورة لصالح الإسكان تجاوزت مساحتها 4 مليون م2

راشد آل شريه(صدى):

خصصت أمانة منطقة نجران أرضا لصالح وزارة الإسكان بمحافظة شرورة، بمساحة إجمالية بلغت 4 ملايين و 56 مترا مربعا.

وأبان أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشف، أن قرار التخصيص يأتي تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة، وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة للمواطنين بشتى المناطق السكنية، مؤكداً أن الأمانة شرعت خلال الفترة السابقة في تخصيص أراضي لعدد من الجهات الحكومية وستستكمل ما تم تخصيصه من الأراضي للإدارات المتبقية بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بذلك.

من جانبه أفاد وكيل الأمين للتنمية الحضرية المهندس حمد بن حسين عيبان، أن العمل يجري حاليا لإنهاء الإجراءات، وتسليم الصك لوزارة الإسكان لمباشرة مشاريعها.