أهم نصائح خبراء التجميل لمكياج مميز

متابعات(صدى):

هناك بعض الأخطاء الشائعة التي قد تقع فيها الكثيرات منا عند وضع المكياج، فما هي هذه الأخطاء وكيف يمكن تجنبها؟

الخطأ الأول: تحديد الشفاه باللون الأسود

تعتقد الكثيرات من -خصوصاً من صاحبات البشرة السمراء – أن اللون الأسود هو أكثر الألوان الملائمة لتحديد شفاههن. لكن العكس صحيح؛ فاللون الأسود لون داكن جداً ولا يفضل استعماله لتحديد الشفاه أصلاً بغض النظر عن لون أحمر الشفاه المستخدم، لأن تحديد الشفاه باللون الأسود يجعل الشفاه تبدو وكأن حولها دائرة داكنة اللون، مما يفسد المظهر العام للمكياج.

الحل: تحديد البشرة باستخدام ألوان التحديد الطبيعية التي تتماشى مع جميع أنواع أحمر الشفاه.

الخطأ الثاني: وضع المكياج مباشرة فوق البشرة المنداة

في أحيانٍ كثيرة ونتيجةً للاستعجال تضطرين لوضع المكياج (كالبودرة أو الكونسيلر أو كريم الأساس) على بشرتك بعد غسلها مباشرة مما يجعل المكياج يفسد بسرعة و”يسيل” على البشرة بعد فترة وجيزة.

الحل: انتظري 10 دقائق بعد غسل وجهك، ثم ضعي المكياج. وإذا أردت تثبيت كريم الأساس بعد وضعه على البشرة فقومي بتمرير مكعب من الثلج على وجهك بعد أن يستقر كريم الأساس جيداً.

الخطأ الثالث: لون الكونسيلر غير مناسب للبشرة

تعتقد الكثيرات أن استعمال الكونسيلر الفاتح جداً مناسب أكثر لإخفاء الهالات الداكنة حول العين. لكن العكس هو الصحيح، فوظيفة الكونسيلر هي إخفاء البقع السوداء في الوجه، فإذا استخدمت نوعاً أفتح من لون بشرتك الطبيعية فستجعلين هذا المكان أفتح من العادي مما سيلفت الانتباه إليه أكثر.

الحل: اختاري لون الكونسيلر بحيث يكون نفس لون بشرتك أو أفتح بدرجة واحدة.

الخطأ الرابع: ألوان المكياج الفاتحة جداً

البعض يتبعن موضة المكياج بغض النظر عن مدى مناسبة ألوان هذه الموضة لبشرتهن، مما يجعل شكل المكياج غير لائق – وأحياناً مضحك – تماماً.

الحل: اختاري ألوان المكياج الطبيعية التي تعتمد على البنيات والروزات والبيج، فهذه الألوان تتماشى مع كل درجات البشرة.