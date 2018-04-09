هيئة المواصفات تحذر من استخدام نوع معين من شواحن الجوالات

حمود العنزي(صدى):

حذرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الاثنين، من استخدام شاحن الجوال الذي يحمل اسم ” شاحن جوال FULAI ” ، ومنشأه الصين KA- 08، حيث دعت المواطنين لعدم استخدامه.

حيث كشفت الهيئة، عن نتيجة الاختبارات التي أجريت على العينة، والتي انتهت بعدم اجتياز المنتج لاختبار المواصفة المعنية ” SASO GSO IEC 60950- 1 ” من حيث البيانات الإيضاحية، والتعليمات، ومسافات الخلوص، والزحف، والمسافات خلال العزل، والمتانة الكهربائية.