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هيئة المواصفات تحذر من استخدام نوع معين من شواحن الجوالات

هيئة المواصفات تحذر من استخدام نوع معين من شواحن الجوالات
حمود العنزي(صدى):

حذرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الاثنين، من استخدام شاحن الجوال الذي يحمل اسم ” شاحن جوال FULAI ” ، ومنشأه الصين KA- 08، حيث دعت المواطنين لعدم استخدامه.

حيث كشفت الهيئة، عن نتيجة الاختبارات التي أجريت على العينة، والتي انتهت بعدم اجتياز المنتج لاختبار المواصفة المعنية ” SASO GSO IEC 60950- 1 ” من حيث البيانات الإيضاحية، والتعليمات، ومسافات الخلوص، والزحف، والمسافات خلال العزل، والمتانة الكهربائية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9600 ] نشر منذ 30 دقيقة

طيب لا تدخلوها للسعودية من البداية

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