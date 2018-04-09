” الكهرباء ” توضح الحالات التي تسمح للمستهلك المطالبة بتعويض مادي

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن الحالات التي تستحق تعويضًا ماليًا، ومقدار التعويض لكل حالة.

وشملت الحالات التي ذكرتها الهيئة:

– حالة عدم قيام مقدمة الخدمة، بإيصال الكهرباء، للمنشأة الجديدة، خلال 40 يوم، من تاريخ سداد مقابل الإيصال.

– تأخر إعادة الكهرباء بعد السداد، وعدم الإشعار بالانقطاع المخطط له، قبل 48 ساعة من حدوثه.

– تكرر الانقطاع لأكثر من أربع مرات، خلال السنة الميلادية، ولا تقل مدة كل انقطاع عن أربع ساعات.

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