التحقيق مع معلم تعدى على طالب بالضرب المبرح بـ ” الأحساء “

نايف السالم(صدى):

صرحت سهير بنت حمد الحواس، مديرة إدارة الإعلام التربوي بتعليم الأحساء، أن مدير التعليم بالأحساء، الأستاذ أحمد بالغنيم، قد وجه عاجلًا بفتح تحقيق في موضوع اعتداء، معلم بالضرب المبرح، على أحد طلاب الابتدائية، بإحدى مدارس الأحساء، وأنه سيتم اتخاذ ما يلزم وفق النظام.

يجدر الإشارة إلى أن والد الطالب المعنف، قد تقدم بشكوى رسمية، تجاه ما تعرض له ابنه، من ضرب وصفه بـ ” المبرح ” ، في ظهره من قبل معلم بإحدى المدارس الابتدائية بالأحساء؛ وذلك أثناء اليوم الدراسي.