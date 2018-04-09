أسعار النفط تعاود الارتفاع

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار النفط، اليوم الأثنين، ارتفاع جديد بعد أن هبطت الجمعة؛ على خلفية احتدام الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة أنشطة الحفر الأميركية.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.31 دولار للبرميل بارتفاع 25 سنتاً، بينما بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.42 دولار للبرميل بارتفاع 31 سنتاً.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الحفر في الولايات المتحدة أضافت 11 حفاراً في الأسبوع المنتهي في السادس من أبريل نيسان ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 808، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.