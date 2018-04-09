بالفيديو.. رجل يسقط زوجته في الطين ويجلس على رأسها

لندن(صدى):

أسقط رجل زوجته أثناء حملة لها بطريقة مروعة بمسابقة حمل الزوجات في المملكة المتحدة.

حيث شارك أكثر من 40 زوجا في مسابقة حمل الزوجات التي تقام للعام الـ 11 بمدينة ” ساري ” ولمسافة 380 مترا يتعرض خلالها الأزواج لصعوبات كالرش بالمياه وتسلق مسافة 15 مترا.

أسقط أحد الأزواج زوجته بسبب المنطقة الرطبة أرضا حيث جلس على رأسها وظلت تتألم حتى حضور رجال الإسعاف.