بالفيديو.. رجل يسقط زوجته في الطين ويجلس على رأسها
أسقط رجل زوجته أثناء حملة لها بطريقة مروعة بمسابقة حمل الزوجات في المملكة المتحدة.
حيث شارك أكثر من 40 زوجا في مسابقة حمل الزوجات التي تقام للعام الـ 11 بمدينة ” ساري ” ولمسافة 380 مترا يتعرض خلالها الأزواج لصعوبات كالرش بالمياه وتسلق مسافة 15 مترا.
أسقط أحد الأزواج زوجته بسبب المنطقة الرطبة أرضا حيث جلس على رأسها وظلت تتألم حتى حضور رجال الإسعاف.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2776 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاذي أخرة السخافات حقتكم ..
راحت فيها الزوجة ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45326 ] نشر منذ 2 ساعتين
هيا جت باالغصب ,,
,, ويمكن هو كان يتمنى هااللحظه ,, الله اعلم ، شالوها باالنقاله ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 4421 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسابقة حمل الزوجات * حلوه مثل هذه المسابقة أحس أن فيها تجديد للعلاقة بين الزوج وزوجته *!!
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يتحملها في البيت *!!!! ويحملها في المسابقة *!! ههههههههههههههههههههههههههههههه
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يستحمل و يحمل *!! أنت قوي يارجل *!! هههههههههههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9600 ] نشر منذ 34 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههه تأدبه في البيت