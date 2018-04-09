بعد زيارة ولي العهد لفرنسا.. فيديو يبرز ما يجمع بين نجران و ” الشانزليزيه “

راشد آل شريه(صدى):

قام مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام، بنشر مقطع فيديو، يبرز ما يجمع مدينة نجران، و ” الشانزليزيه ” وهو أحد أشهر الشوارع في باريس والعالم.

جاء ذلك تزامنًا مع زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – الجارية إلى فرنسا، حيث أظهر الفيديو، حجر الجرانيت النجراني الذي تشتهر به منطقة بئر عسكر بنجران، والذي استُخدم في تجديد شارع ” الشانزليزيه ” عام 1994م.

وظل هذا الحجر مستخدمًا لنحو 12 سنة، كأولوية من الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك – عمدة باريس في هذا الوقت – وذلك بسبب حالة الشارع المتدهورة.

يشار إلى أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – كان قد وصل إلى باريس أمس الأحد، في زيارة تستمر لأيام، يلتقي خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدداً من المسؤولين الفرنسيين.

جدير بالذكر، أن شارع ” الشانزليزيه ” يعد أحد أشهر الوجهات السياحية حول العالم، ويبلغ طوله 2 كيلو متر وعرضه 70 مترًا، ويبدأ من ساحة ” الكونكورد ” حتى قوس النصر، ويضج بالمقاهي والأسواق والعروض الترفيهية.