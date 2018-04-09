أسعار الذهب تتأثر بالخلاف التجاري بين أمريكا والصين

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، تغيراً طفيفاً في التعاملات الآسيوية، حيث تراجع بنسبة 0.1% في التعاملات الفورية بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش إلى 1331.83 دولار للأوقية.

جاء ذلك وسط حالة من ترقب المستثمرين للتطورات التي من الممكن حدوثها في الخلاف التجاري بين أمريكا والصين.

واستقر المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1335.70 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 16.38 دولار للأوقية، فيما قفز البلاتين 0.5% إلى 916.74 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.6% إلى 905.50 دولار للأوقية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد توقع أن تزيل الصين القيود التجارية التي وضعتها.

وكان ” ترامب ” قد هدَّد بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، وردت الصين بأنها مستعدة للرد بضربة مضادة عنيفة.