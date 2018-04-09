” روحاني ” يهدد ترامب: ستندم وسنرد في غضون أسبوع

طهران(صدى):

هدَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية في حال انسحابها من الاتفاق النووي، قائلة ” سوف يندمون بالتأكد.. وسيكون ردنا أقوى مما يتخيلونه وسيرون ذلك في غضون أسبوع ” .

وزعم ” روحاني ” في تصريحات لتلفزيون بلاده، أن الصناعة النووية في إيران تتحرك بقدرة ودقة أكبر وبحسابات أكثر دقة قياساً، واعداً بنقل أول شحنة من الكعكة الصفراء الإيرانية من مجمع أردكان في يزد إلى منشأة “يو سي أف” في أصفهان.

وكشف رئيس إيران، عن 83 إنجازاً نووياً بمناسبة اليوم الوطني الـ 12 للتقنية النووية في إيران.

يشار إلى أن الكعكة الصفراء كانت قد أنتجت محلياً وهي مرحلة تتوسط مرحلة استخراج الیورانيوم من المناجم وتحويله إلى وقود نووي صالح للاستخدام في المفاعلات النووية التي تمتلكها إيران وصالح للعديد من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.