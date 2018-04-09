” أمير الجوف ” يوجه بتخصيص وقت للاستماع للمراجعين بشكل يومي

علي العنزي(صدى):

وجه أمير منطقة الجوف، بدر بن سلطان بن عبد العزيز، جميع الإدارات الحكومية بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة، بتخصيص وقت كافٍ وبشكل يومي؛ لاستقبال المراجعين من المواطنين والمقيمين، والاستماع إلى ما لديهم من طلبات، أو أمور يرغبون في عرضها؛ وإيجاد الحلول لها وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

وفي هذا السياق، قال عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان، المنسق الإعلامي في إمارة المنطقة، أن توجيه أمير المنطقة نص على أن يكون استقبال المراجعين بشكل يومي، ومن خلال وقت محدد ومعلن؛ وذلك حرصًا من الأمير على راحة المواطنين والعمل على تيسير أمورهم.

يجدر الإشارة إلى أن هذه التوجيه، جاء من أمير منطقة الجوف؛ امتدادًا لتطبيق سياسة ” الباب المفتوح ” ، التي ينتهجها ولاة أمر، هذه البلاد؛ للنظر في قضايا المواطنين أيًا كانت.