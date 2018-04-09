تأثير صبغ الشعر على صحة الطفل أثناء الرضاعة

أماني الغامدي(صدى):

في سنوات الرضاعة تفكرين في كل شيء قبل فعله: هل تضعين هذا الكريم أم ذاك؟ وهل صبغ الشعر مضر أم لا بأس به؟ هنا نجيبك عن بعض الأسئلة التي تشغل بالك عن صبغ الشعر أثناء الرضاعة .

هناك منتجات آمنة حتى بالنسبة للحوامل عند استخدامها، ومع ذلك هناك احتمالية حدوث الضرر عند استعمال المواد الكيماوية المستخدمة في صبغات الشعر، لذا يجب أن نتعرف على ماهية المواد الكيماوية المستخدمة في علاجات الشعر وفقاً لرأي الخبراء.

والمواد الكيماوية المستخدمة في صبغات الشعر لا تمتصها فروة الرأس ولا تدخل إلى مجرى الدم، وبناءً على ما سبق يُعد صبغ الشعر أثناء الرضاعة الطبيعية ليس ضاراً على الإطلاق.

صبغ جدائل الشعر وليس فروة الرأس

إذا كان لديك شكوك حول المواد الكيماوية، طبقي الصبغة على جدائل الشعر دون وضعها على فروة الرأس، لتجنب وصولها إلى فروة الرأس.

الصبغات النباتية

إذا كنت تشعرين بالقلق إزاء سلامة أو صحة طفلك، يمكنك اختيار الصبغات النباتية لأنها أكثر أماناً من تلك الصبغات التي تحتوي على المواد الكيماوية الضارة، لذا ننصحك بالحناء فهي أفضل خيار لك.

صبغ الشعر في المنزل

اصبغي شعرك بنفسك واختاري المنتجات العضوية وارتدي قفازات جيدة أثناء تطبيق الصبغة، والشيء الأهم ألا تبقي الصبغة لفترة طويلة وتكون في غرفة جيدة التهوية.

طرق مؤقتة

من الأفضل عدم اختيار الصبغات الدائمة، إذا كنت تشعرين بالقلق تجاه سلامة طفلك، ولا تجعلي صبغ شعرك هو الشيء الوحيد للتجديد حيث بإمكانك تغير تصفيفة شعرك من وقت لآخر، أو تجعيده إذا كنت تميلين لذلك.