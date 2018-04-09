أمانة الرياض تطلق خدمة الرقم الإلكتروني الموحد

سعيد العجل(صدى):

دشن أمين منطقة الرياض م. طارق بن عبد العزيز الفارس خدمة استخدام الرقم الإلكتروني الموحد (eHotline) لتصبح بذلك أول جهة حكومية في المملكة تقوم بتوفر هذه الخدمة للمستفيدين.

ويأتي ذلك حرصاً من الأمانة على تيسير خدماتها المقدمة للمستفيدين وذلك في إطار العمل على تحقيق أهداف خطة التحول الوطني ( 2020 ) المنبثقة من رؤية المملكة ( 2030 ).

والجدير بالذكر أن الرقم الإلكتروني الموحد (eHotline) هو خدمة تجمع كافة البيانات وسائل التواصل والاتصال الخاصة بأمانة منطقة الرياض ضمن رقم الكتروني دولي موحد يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها والتفاعل معها باسلوب سهل وسريع من خلال كتابة الرقم الالكتروني الموحد (940.tel) في أي متصفح انترنت والبدء فوراً باستخدام الخدمة.

ومن أهم مميزات الرقم الإلكتروني الموحد (940.tel):

1.تجميع بيانات الأمانة والبلديات والادارات التابعة تحت رقم الكتروني موحد.

2. تصنيف البيانات مما يساعد في سرعة وسهولة عملية البحث والوصول إلى المعلومة.

3. إمكانية استخدام الخدمة من اي مكان في العالم.

4. السرعته العاليه في استدعاء البيانات والتفاعل المباشر معها.

5. سهولة استخدام الخدمة ، حيث انها لا تحتاج الى عمل تثبيت او تحديث للبرنامج.

6. الدمج بين خدمة الصوت و الانترنت تحت رقم موحد.

7. تتيح خاصيه البحث عن موقع البلدية وكيفية التواصل معها.

8. الخدمة متوافقة مع جميع انظمة التشغيل، يمكن استخدامه من اي جهاز حاسب او جوال.