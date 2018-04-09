الأردن ستسلم رغد صدام حسين إلى العراق في حالة واحدة
كشفت مصادر أردنية رفيعة المستوى، أنه في حال ثبوت دعم رغد صدام حسين للإرهاب، فإن الحكومة الأردنية لن تتستر عليها، وذلك على خلفية ورود اسمها ضمن قوائم تضم 60 مطلوباً للأمن العراقي.
وأوضحت المصادر، أن الأردن لم تتسلم من الحكومة العراقية أو الإنتربول الدولي، أي مذكرة لتسليم رغد إلى بغداد.
وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، قد صرَّح بأن بلاده خالية من أي قيادات عراقية، معتبراً رغد ” مستجيرة ” بالأردن و ” استضافتها فيها لا تخرق القانون الأردني كما أنها لم تقوم بأي نشاط سياسي عراقي في الأردن ” .
يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أصدرت قائمة أمنية تضم 60 مطلوباً لديها بتهمة الانتماء لـ ” داعش ” والقاعدة وحزب البعث من بينهم رغد صدام حسين، وذلك قبل شهرين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45326 ] نشر منذ 2 ساعتين
لعنة الله على الروافض المجوس ومن شايعهم ,, آمين ,,
سلطان[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
لعنة الله على الروافض المجوس ومن شايعهم ,, آمين ,, اللهم امين ومع الأسف العراق لازال يحكمه المجوس الأيرانيين الخنازير.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2776 ] نشر منذ 1 ساعة
لها موقف جميل مع القيادة السعودية ..
خديجه[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقويها
طلال[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 1 ساعة
لعنه الله ع الروافض المجوس
ماجد[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيها العافيه
abdul[ عدد التعليقات: 1055 ] نشر منذ 58 دقيقة
الانتماء لحزب البعث مثل الانتماء لاخوان المسلمين. ليس بجريمة الا عند المتسلطين الدكتاتوريين.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1033 ] نشر منذ 58 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 57 دقيقة
على وجهها مسحة حزن..😯
ومن شابه اباه ماظلم ..تشبه ابوها…
هي الايام دول فمن سرته يوما
سأته ازمان..
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 726 ] نشر منذ 29 دقيقة
شيعة العراق يطالبون يصدامه عشان يمرمطوها ويشرشحوها نكاية وتشفي بأبوها صدام
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 24 دقيقة
العراق صار الفرس اذا صار صبيح يبيض فخذوها ياكلاب الفرس