الأردن ستسلم رغد صدام حسين إلى العراق في حالة واحدة

عمان(صدى):

كشفت مصادر أردنية رفيعة المستوى، أنه في حال ثبوت دعم رغد صدام حسين للإرهاب، فإن الحكومة الأردنية لن تتستر عليها، وذلك على خلفية ورود اسمها ضمن قوائم تضم 60 مطلوباً للأمن العراقي.

وأوضحت المصادر، أن الأردن لم تتسلم من الحكومة العراقية أو الإنتربول الدولي، أي مذكرة لتسليم رغد إلى بغداد.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، قد صرَّح بأن بلاده خالية من أي قيادات عراقية، معتبراً رغد ” مستجيرة ” بالأردن و ” استضافتها فيها لا تخرق القانون الأردني كما أنها لم تقوم بأي نشاط سياسي عراقي في الأردن ” .

يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أصدرت قائمة أمنية تضم 60 مطلوباً لديها بتهمة الانتماء لـ ” داعش ” والقاعدة وحزب البعث من بينهم رغد صدام حسين، وذلك قبل شهرين.