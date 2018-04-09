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الأردن ستسلم رغد صدام حسين إلى العراق في حالة واحدة

الأردن ستسلم رغد صدام حسين إلى العراق في حالة واحدة
عمان(صدى):

كشفت مصادر أردنية رفيعة المستوى، أنه في حال ثبوت دعم رغد صدام حسين للإرهاب، فإن الحكومة الأردنية لن تتستر عليها، وذلك على خلفية ورود اسمها ضمن قوائم تضم 60 مطلوباً للأمن العراقي.

وأوضحت المصادر، أن الأردن لم تتسلم من الحكومة العراقية أو الإنتربول الدولي، أي مذكرة لتسليم رغد إلى بغداد.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، قد صرَّح بأن بلاده خالية من أي قيادات عراقية، معتبراً رغد ” مستجيرة ” بالأردن و ” استضافتها فيها لا تخرق القانون الأردني كما أنها لم تقوم بأي نشاط سياسي عراقي في الأردن ” .

يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أصدرت قائمة أمنية تضم 60 مطلوباً لديها بتهمة الانتماء لـ ” داعش ” والقاعدة وحزب البعث من بينهم رغد صدام حسين، وذلك قبل شهرين.

 


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 45326 ] نشر منذ 2 ساعتين

لعنة الله على الروافض المجوس ومن شايعهم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين

لعنة الله على الروافض المجوس ومن شايعهم ,, آمين ,, اللهم امين ومع الأسف العراق لازال يحكمه المجوس الأيرانيين الخنازير.

[ عدد التعليقات: 2776 ] نشر منذ 1 ساعة

لها موقف جميل مع القيادة السعودية ..

[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يقويها

[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 1 ساعة

لعنه الله ع الروافض المجوس

[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيها العافيه

[ عدد التعليقات: 1055 ] نشر منذ 58 دقيقة

الانتماء لحزب البعث مثل الانتماء لاخوان المسلمين. ليس بجريمة الا عند المتسلطين الدكتاتوريين.

[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 57 دقيقة

على وجهها مسحة حزن..😯
ومن شابه اباه ماظلم ..تشبه ابوها…
هي الايام دول فمن سرته يوما
سأته ازمان..

[ عدد التعليقات: 726 ] نشر منذ 29 دقيقة

شيعة العراق يطالبون يصدامه عشان يمرمطوها ويشرشحوها نكاية وتشفي بأبوها صدام

[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 24 دقيقة

العراق صار الفرس اذا صار صبيح يبيض فخذوها ياكلاب الفرس

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