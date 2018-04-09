تعليم الشفا ينظم ملتقى ” الإعلام التربوي رؤية وإبداع “

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

نظمت لجنة الإعلام التربوي في مكتب التعليم بالشفا ملتقى ” الإعلام التربوي رؤية وإبداع ” والمعرض المصاحب له، برعاية مديرة المكتب نورة الكنعان، بحضور منسقات الإعلام في الإدارات والمكاتب التعليمية وأولياء أمور الطالبات.

وقالت مديرة المكتب، نورة الكنعان إنّ اللقاء هدف لتبادل الزيارات والخبرات بين المنسقات الإعلاميات وطرح كل ما يهم الميدان الإعلامي من أهداف ومبادرات نوعية ومميزة من المدارس التابعة للمكتب، مشيدة بحرص لجنة الإعلام برئاسة الأستاذة نجاة الغامدي على استثمار وسائل الإعلام الجديد بما يحقق رؤية ٢٠٣٠ في الميدان التعليمي، لما يمثله الإعلام التربوي من دور تكاملي في تعزيز أهدافها.

من جانبها، أشارت المعلمة العنود المطيري في كلمتها، إلى دور المنسقة الإعلامية في المدرسة.

كما شاركت المعلمة بدرية القحطاني بتجربتها الميدانية مع البرمجة وتصميم تطبيق خاص بالمكتب؛ يخدم المستفيد من طالبات وأولياء أمور وزائرات.

إضافة إلى توعية الطالبات بالمعرفة الأساسية لاستخدام قنوات التواصل، والتعريف بسياسة الاستخدام المعتدل والمتوازن لها.

واستعرضت الطالبتان: وداد المزودي وشوق المطيري تجربتهما الإعلامية في المدرسة، بحضور دورات إعلامية وتنسيقها، وتصميم مجلة إلكترونية، وزيارة مواقع إعلامية؛ كإذاعة الرياض وغيرها من المشاركات المثرية.

واختتم اللقاء بمسرحية بعنوان: ” الإعلامية الصغيرة ” ، قدمت فيها طالبات الابتدائية أسماء بنت يزيد، لوحة عن أسرة شهيد، وحوار مع الأم؛ أظهرن فيه عناصر الفريق الإعلامي المتكامل، بكل إتقان وتميز.

في نهاية اللقاء كرمت مديرة المكتب منسقات المدارس وفريق التنظيم، وتوجهت للمعرض المصاحب الذي شاركت فيه عدد من المدارس تجاربها الإعلامية مع الحضور.