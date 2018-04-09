كوريا تبحث نزع سلاحها النووي

بيونج يانج(صدى):

في خطوة أولى من نوعها، أبلغت كوريا الشمالية الولايات المتحدة؛ باستعدادها لإخلاء شبة الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وأوضح مسؤول أمريكي أن كوريا ترغب في بحث نزع النووي؛ عندما يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار المسؤول إلى أنه تم إجراء اتصالات سرية في الآونة الأخيرة بين مسؤولين أميركيين وكوريين شماليين؛ أكدت خلالها بيونغيانغ بشكل مباشر استعدادها لعقد هذه القمة.

يجدر الإشارة إلى أن ترامب وكيم تبادلا تصريحات عدائية خلال السنة الأخيرة، وفاجأ ترامب العالم بموافقته بسرعة على لقاء كيم لبحث الأزمة بشأن تطوير بيونغيانغ أسلحة نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

وكانت كوريا الشمالية منذ سنوات تفكر في التخلي عن ترسانتها النووية، في حالة سحب الولايات المتحدة قواتها من كوريا الجنوبية وسحبت ما تطلق عليه اسم مظلة الردع النووي من كوريا الجنوبية واليابان.