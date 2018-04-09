بالصور.. الكشف عن ” بورشة اكسكلوسيف باناميرا تيربو ” في الولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

اذا كنت قررت أن تشتري بورشه جديدة, فسيكون عليك اختيار النموذج الذي تريده حيث أن بورشه تطرح حاليا خمسة موديلات مع العديد من الاصدارات المتاحة لكل منها. ولكن ولو اخترت إصدار 911، 718، باناميرا، ماكان، أو كايين الذي تريد، فأنت لا يزال لديك الكثير من الخيارات الأخرى وقسم بورش اكسكلوسيف لا يجعل من ذلك أمر سهل.

ومن السيارات التي تم تخصيصها من قبل قسم بورشة الخاص هذه النسخة من باناميرا على سبيل المثال وهي سيارة بأربعة أبواب تيربو وتعتبر واحدة فقط من 16 تركيبة للمحرك ولجسم السيارة من بورشة اكسكلوسيف مع لون رمادي خفيف يدعيى الطباشيري في الولايات المتحدة، أو كايرون في خارجها.

وتعتمد السيارة على عجلات 21 بوصة، والتي هي مجرد واحدة من 10 خيارات للعجلات ، مع المكابح الحمراء. وفي الداخل زين كل شيء بالجلد البني، مع الألومنيوم الفريد ولمسات الخشب والكانتارا. وهناك يمكن دفع ما لا يقل عن مبلغ 10 آلاف دولار على الخيارات بجانب سعر السيارة البالغ 150 ألف دولار. أما الانتقال الي شراء Turbo S E-Hybrid Executive مع نظام هجين بلوج ان وبقاعدة عجلات طويلة، فعليهم أن يدفعوا 200 ألف دولار قبل الدخول في لعبة شراء الخيارات.