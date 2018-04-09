تعليم مكة يشارك في المعرض والمنتدى الدولي السادس ” تعليم 2018 “

سعيد العجل(صدى):

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة رياض الأطفال بقيادة مديرة الإدارة تهاني قدسي في المعرض والمنتدى الدولي السادس (تعليم ٢٠١٨ ) تحت شعار ” التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة ” وذلك بعمل ركن بعنوان ( الحضانات والروضات الموسمية لحجاج الداخل لعام ١٤٣٩هـ ) بحضور عدد من وزراء التعليم في دول الخليج.

استهدف الركن البراعم من عمر شهرين إلى سنة ونصف ، والزهور من عمر السنتين إلى ثلاث سنوات ، وأشجار يانعة من عمر ست سنوات إلى عشر سنوات وذلك بهدف توفير بيئة تربوية نوعية هامة ترعى أطفال ضيوف الرحمن وتقيهم مخاطر الازدحام والعدوى بوجود كادر تعليمي ووظيفي مؤهل ، ومساعدة زوار بيت الله الحرام في آداء عبادتهم بخشوع ، وتفادي وقوع حوادث وضياع الأطفال بالمشاعر المقدسة

علماً بأنه سيتم التنفيذ خلال موسم الحج من اليوم السابع لذي الحجة وإلى اليوم الثالث عشر من ذو الحجة ويتم تقديم الرعاية التعليمية والترفيهية والصحية والأمن والسلامة .

فيما يتم التسجيل في الحضانات والروضات الموسمية عن طريق المسار الالكتروني المنفذ من قبل وزارة الحج .

جدير بالذكر أن هذا المنتدى فرصة مميزة تتيحها المملكة للمشاركين من الدول المختلفة وجميع المهتمين والمتخصصين والعاملين في مجال الطفولة المبكرة في القطاعين العام والخاص لنقل التجارب وتبادلها، والإفادة من الخبرات والأطروحات والتجارب التي يضمها المعرض والمنتدى تحت سقف واحد.