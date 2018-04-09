شكوى لفايز المالكي ضد الكهرباء تلقى تفاعل لافت.. والشركة ترد

علي القحطاني(صدى):

اشتكى الفنان فايز المالكي، من الإهمال في الشركة السعودية للكهرباء التي تأخرت شهوراً في توصيل الكهرباء له، متهماً إياها بانه كانت ستنجز الأمر بـ ” الواسطة ” .

وقال ” المالكي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” دفعت لكم خمسين ألف.. ليش أقعد أطرد وراكم علشان تشبكون لي الكهرباء.. وش ذنبي أطرد وراكم بالشهور ” .

وتفاعلت خدمة المستفيدين بالشركة مع شكوى ” المالكي ” ، وردت عليه في تغريدة أخرى قائلة : ” سُعداء بتواصلك عزيزي فايز ،، نأمل تزويدنا برقم الطلب عبر الرسائل الخاصة، لنتمكن من خدمتك ” .

وردَّ ” المالكي ” على الشركة، قائلاً : ” أنا غير سعيد المعاناة والخسارة بسببكم كبيرة.. المفروض دفعنا لكم تعملون بكل مصداقية لازم واسطة وحب خشوم للأسف خدماتكم.. تفشل ماعاد أبي منكم شي بشري ماطور وأحطه فوق السطح لو شاري ماطور وحطيته ع السطح كان أنهيت معاناتي معكم ” .