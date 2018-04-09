بالصور.. أمتعة وحقائب ولي العهد بباريس تنفي شائعات لحقت به

نايف السالم(صدى):

كثرت الشائعات حول الوفود السعودية المسافرة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في جولاته الخارجية، والخاصة بمبالغة سمو ولي العهد ووفوده في المتاع التي يأخذها معه في الدول الخارجية.

وأظهرت صور فوتوجرافية ملتقطة لأمتعة وحقائب سمو الأمير ووفده أثناء تفريغها من شاحنات التحميل عقب وصوله إلى باريس، أمس الأحد، لتؤكد عدم صحة هذه الشائعات بالإضافة إلى مدى تواضع سمو ولي العهد.

يذكر أن ولي العهد كان قد وصل إلى باريس، أمس الأحد، في بداية جولة أوروبية بعد زيارة للولايات المتحدة استغرقت 3 أسابيع، ومن المنتظر أن يتوجه الأمير إلى أسبانيا عقب باريس.