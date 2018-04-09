الفتح يجهز أسلحته لموقعة الهلال والإدارة توجه رسالة للاعبين

نواف السالم(صدى):

انتظر عاشقي الكرة مباراة من العيار الثقيل بين الهلال متصدر الدوري، والفتح في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.

ويستشعر الفتح إدارة ولاعبين، أهمية اللقاء القادم؛ لذلك شهد مران الفريق استعداد مكثف لموقعة الهلال تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة التونسي فتحي الجبال.

ووجهت إدارة الفتح رسالة للاعبيها قبل المباراة، مطالبة بتقديم مباراة قوية أمام الزعيم؛ لتكون خير ختام لموسم ناجح للفتح.