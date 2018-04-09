الفتح يجهز أسلحته لموقعة الهلال والإدارة توجه رسالة للاعبين
انتظر عاشقي الكرة مباراة من العيار الثقيل بين الهلال متصدر الدوري، والفتح في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.
ويستشعر الفتح إدارة ولاعبين، أهمية اللقاء القادم؛ لذلك شهد مران الفريق استعداد مكثف لموقعة الهلال تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة التونسي فتحي الجبال.
ووجهت إدارة الفتح رسالة للاعبيها قبل المباراة، مطالبة بتقديم مباراة قوية أمام الزعيم؛ لتكون خير ختام لموسم ناجح للفتح.
محايد[ عدد التعليقات: 1305 ] نشر منذ 51 دقيقة
توقعاتي بطولة الدوري للزعيم وكاس الملك للعميد ولاعزاء للشامتين
الشمالي الجنوبي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 49 دقيقة
كم المكافأت للمباراة // طبعا لتعطيل الزعيم وهذا هو الأهم بالنسبة لهم وسوف يكونون شركاء في البطولة // ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ممم[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 34 دقيقة
مبروك للهلال البطولة مقدما
الهاوي[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 32 دقيقة
أكيد فيه مكافأت من أعضاء شرف النادي لو فاز الفتح بيلعب الملحق الاسيوي وهذا محفز قوي