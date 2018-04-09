انطلاق ” أكيورا NSX رودستر ” في 2018

طوكيو(صدى):

تستعد شركة هوندا، لتقديم NSX رودستر قبل نهاية عام 2018. ونظرا للشعبية للسيارات المكشوفة الفائقة، فإنه لن يكون من المستغرب على الإطلاق أن شركة صناعة السيارات اليابانية لا ترغب في قطع سقف السيارة الفائقة الهجينة ، ومع ذلك، فالصور التجسسية توفر حتى الآن لمعرفة واختبارات NSX, وحتى إذا كانت السيارة ستقدم في الأشهر المقبلة ، فقد كانت هوندا سرية للغاية حول أعمالها.

وأي نسخة محتملة مكشوفة من هوندا / أكيورا NSX ميزة حتما ستأتي بنفس محركات النسخة العادية, ونتيجة لذلك، فإن السيارة سوف تستخدم محرك 3.5 لتر V6 بشاحنين توربينيين يقترن إلى ثلاثة محركات كهربائية لتقديم قوة 573 حصان وبما يكفي لإرسال السيارة المكشوفة إلى 100 كم في الساعة خلال 3 ثوان تقريبا.

وكما هو عليه الحال في النسخة الكوبيه من NSX فالاصدرا المكشوف هو واحد من أكثر السيارات جاذبية في فئته. وخطط هوندا NSX لا تتوقف هنا أيضا, وفي الواقع، فإن الشركة على ما يبدو تعمل على NSX Type R والتي تحقق أفضل أداء وقيادة من النموذج الحالي.