إصدار رسوم الأراضي البيضاء في جدة للدورة الثانية

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة الإسكان، اليوم الإثنين، رسوم الأراضي البيضاء لمدينة جدة لعام 1439/1440هـ، مطالبة ملاك الأراضي في المدينة بالاطلاع على الرسوم المقررة عليهم.

كما دعت الوزارة، ملاك الأراضي بالمبادرة بالسداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار، مؤكدة أن عدم السداد خلال الفترة المقررة سيترتب عليها مخالفة لصاحب الأرض.

يذكر أن قد بدأ العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء في 8 يونيو 2016، وتم تطبيقه في كل من مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، حيث بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 1548 أمر سداد لمساحة إجمالية بلغت 411.46 مليون متر مربع في الدورة الأولى.