بالفيديو.. نهاية مروعة لسيدة اعتدت على رجل بالضرب المبرح داخل سيارته
تعرضت امرأة لنهاية مروعة بعدما اعتدت على رجل داخل سيارته بالضرب المبرح .
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المرأة وهي تعتدى على الرجل داخل سيارته وعلى ما يبدو أنه زوجها، وانهالت عليه بالضربات والصفعات، ليسير الرجل بسيارته مما تسبب في سقوطها وسحلها على الطريق، ولكنها نهضت وراحت تركض خلفه لكنه تمكن من الهرب منها.
هزيم[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 1 ساعة
مسخره وقلة حيا وقلة ادب.
أميمة محمد[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 58 دقيقة
تستاهل
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6882 ] نشر منذ 55 دقيقة
اهم شيء أخذت حقها هههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45313 ] نشر منذ 55 دقيقة
اعقبي راسها قوي ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2531 ] نشر منذ 26 دقيقة
ماتستحي ولا عندها عزه نفس تضرب وتنضرب ماهي مراه ذي😰
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26902 ] نشر منذ 22 دقيقة
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رااايق[ عدد التعليقات: 4418 ] نشر منذ 13 دقيقة
حرييييييييم *!! ههههههههههههههه