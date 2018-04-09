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بالفيديو.. نهاية مروعة لسيدة اعتدت على رجل بالضرب المبرح داخل سيارته

بالفيديو.. نهاية مروعة لسيدة اعتدت على رجل بالضرب المبرح داخل سيارته
متابعات(صدى):

تعرضت امرأة لنهاية مروعة بعدما اعتدت على رجل داخل سيارته بالضرب المبرح .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المرأة وهي تعتدى على الرجل داخل سيارته وعلى ما يبدو أنه زوجها، وانهالت عليه بالضربات والصفعات، ليسير الرجل بسيارته مما تسبب في سقوطها وسحلها على الطريق، ولكنها نهضت وراحت تركض خلفه لكنه تمكن من الهرب منها.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 1 ساعة

مسخره وقلة حيا وقلة ادب.

[ عدد التعليقات: 45313 ] نشر منذ 55 دقيقة

اعقبي راسها قوي ,,

[ عدد التعليقات: 2531 ] نشر منذ 26 دقيقة

ماتستحي ولا عندها عزه نفس تضرب وتنضرب ماهي مراه ذي😰

[ عدد التعليقات: 26902 ] نشر منذ 22 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 4418 ] نشر منذ 13 دقيقة

حرييييييييم *!! ههههههههههههههه

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