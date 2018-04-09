بالفيديو.. مدرب ينقذ لاعب من موت محقق في الملعب

نواف السالم(صدى):

شهد الدوري الصيني واقعة انقاذ مدرب لأحد اللاعبين في الأندية الصينية؛ على خلفية بلع لسانه.

ونجح المدرب البوسني روسمير سيفيكو في عملية انقاذ حياة اللاعب بعد أن تدخل قبل الأطباء الموجودين في أرضية الملعب إثر اصطدام عنيف في كرة مشتركة.

وكان اللاعبين منشغلين بالاشتباك مع لاعبي الخصم فلم يلتفتوا إلى زميلهم الذي سقط ارضًا؛ إلا أن المدرب البوسني البلجيكي هرع إليه وحاول إنقاذه بعد أن لاحظ أنه “بلع لسانه”، و نجح المدرب في تأدية دور الطبيب، وسط تصفيق حاد من الجماهير.