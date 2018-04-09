” ماكرون ” يعد حفل عشاء خاص لسمو ولي العهد بـ ” اللوفر “

عادل الحربي(صدى):

أعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، حفل عشاء خاص، بمتحف ” اللوفر ” لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور فرنسا حاليًا.

وفي هذا السياق، ذكر ” الإليزيه ” ، أنه اختار اللوفر مكانًا للعشاء؛ لأن ذلك يتزامن، مع المعرض المخصص للرسام أوجين ديلاكروا.

وأوضح في بيان، أن الزعيمين بحثا القضايا، ذات الاهتمام المشترك، قبل المباحثات الرسمية المرتقبة بينهما الثلاثاء.

يجدر الإشارة إلى أن زيارة سمو ولي العهد، ستشهد التوقيع على 12 بروتوكول تعاون في مجالات السياحة والطاقة والنقل، بالإضافة إلى اتفاق تعاون بين مؤسسة ” مسك ” السعودية ومتحف ” اللوفر ” .

ومن الجدير بالذكر أيضًا، أن الأمير محمد بن سلمان، سيلتقي اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي، على أن تعقد الثلاثاء، جلسة مباحثات بين الرئيس الفرنسي وولي العهد، بقصر ” الإليزيه ” ، يليها عقد مؤتمر صحفي.