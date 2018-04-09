الصحة: إدراج 25 برنامج جودة خارجية في المختبرات

سعيد العجل(صدى):

قالت الصحة أنه تم إدراج 25 برنامج جودة خارجية وذلك في اطار تحسين الجودة بالمختبرات وبنوك الدم حيث تشمل الفحوصات ( الكيمياء الحيوية الاكلينيكية ، الهرمونات ودلالات الأورام ، وأمراض الدم وتخثر الدم وفحوصات غازات الدم و المناعة والفيروسات وفحوصات الزواج والبكتيريا ، الهيموجلوبين السكري ، مؤشرات أمراض القلب ، برامج بنوك الدم مثل فحص الحمض النووي وتعيين فصائل الدم، كذلك عدد من الفحوصات التخصصية، كما أهلت الصحة عدد من المواقع للمشاركة في برامج الجودة الخارجية وصلت إلى 830 موقع حتى الان على جميع مختبرات وبنوك الدم بالمناطق والمحافظات الصحية بالمملكة.

وأشارت الوزارة انه جاري العمل على إدراج وإشراك العديد من المختبرات في هذه البرامج حيث يتم التنسيق في الاشتراك والمتابعة عن طريق منسقين لهذه البرامج بإدارات المختبرات وبنوك الدم بالمناطق والمحافظات، وتستهدف تغطية كافة الفحوصات ببرامج الجودة في كل المناطق والمحافظات.

وفي ذات السياق أصدرت وزارة الصحة الدليل الارشادي الأول للعاملين بالمختبرات وبنوك الدم ويشمل الهيكل التنظيمي لإدارات المختبرات وبنوك الدم والوصف الوظيفي ومعايير القوى العاملة بما يتوافق مع رؤية الوزارة في تطوير وتحديث سياسيات العمل، حيث بني الدليل على توحيد كافة السياسيات والأنظمة بما يتناسب مع الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم من أجل ضمان توحيد كافة السياسيات والأنظمة ، وسيسهم بإذن الله في تطوير الخدمات المخبرية ليكون مرجع لجميع العاملين بالمختبرات وبنوك الدم حيث يشتمل على: -الهيكل التنظيمي لإدارات المختبرات وبنوك الدم، الوصف الوظيفي لجميع العاملين بالمختبرات وبنوك الدم، معايير القوى العاملة بالمختبرات وبنوك الدم، وقد تم توزيع الدليل على كافة المختبرات وبنوك الدم بمختلف المناطق والمحافظات حتى تم الفائدة الكاملة منه.